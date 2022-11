Misuratore di pressione: l'offerta Amazon che non ti aspetti (solo 19€)

La settimana del Black Friday di Amazon ci regala un’altra piccola sorpresa: il misuratore di pressione da braccio Beurer BM 27 è infatti disponibile ad un prezzo di 19,99 euro, con un super sconto rispetto al prezzo consigliato di 50,99 euro.

Con spedizione gratuita ed immediata è il dispositivo perfetto per rispondere a questo tipo di esigenza: ha il display integrato, funzioni di memoria e rilevazione delle aritmie.

Misuratore di pressione da braccio in offerta: Amazon a sorpresa

Questo misuratore di pressione da braccio, noto anche con il nome più tecnico di Sfigmomanometro, ti permette di leggere con facilità il risultato della misurazione, data, ora e conservare tutti i dati relativi delle ultime 30 rilevazioni.

Il dispositivo include la possibilità di salvare le informazioni di 4 persone per 30 misurazioni ciascuna, dando anche dati aggiuntivi come una media automatica, eventuale rilevazione di aritmie e l’indicatore di rischio con una classifica dei risultati su scala colorata che va dal verde al rosso.

La confezione include un manicotto universale per circonferenze del braccio da 22 a 42 centimetri, 4 batterie AA per il funzionamento dell’apparecchio e custodia per una pratica conversazione quando non utilizzato.

Il prodotto include 3 anni di garanzia e diventerà l’alleato perfetto per monitorare la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca facilmente a casa. Adesso su Amazon ti costa soltanto su 19,99 euro, grazie ad una offerta clamorosa per la settimana del Black Friday. Meglio approfittarne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.