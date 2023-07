MIRACOLO Redmi Note 12: 199€ solo oggi sul Mi Store

Approfitta subito di un’offerta pazzesca sul Mi Store! Acquista subito il Redmi Note 12 a soli 199,90 euro, invece di 279,90 euro. Si tratta di una promozione valida solo per oggi. Quindi hai poche ore di tempo per aggiudicartene uno con consegna gratuita inclusa e a questo super prezzo. Con 4GB di RAM e 128GB di ROM hai tra le mani un buon smartphone in grado di soddisfare molti utenti.

Il processore Qualcomm Snapdragon 685 da 6 nm regala prestazioni sicuramente all’altezza di tantissimi altri dispositivi della sua categoria, superandoli anche. Il design è identico a quello dei modelli Pro, con finiture premium e materiali da top di gamma. La batteria da 5000 mAh garantisce un utilizzo, anche intensivo, per tutta la giornata e oltre senza problemi di ricarica.

Redmi Note 12: questo è il momento giusto di acquistarlo

Ora è il momento ideale per acquistare lo Xiaomi Redmi Note 12. Oltre al prezzo speciale offerto sul Mi Store per l’occasione, ottieni uno smartphone interessante nelle dotazioni. Il suo display è un AMOLED a 120Hz che assicura colori sempre vivaci, dettagli importanti e una fluidità senza paragoni. Goditi anche i giochi più impegnativi senza perdere alcun particolare e senza rallentamenti.

La tripla fotocamera da 50MP si comporta molto bene sia durante il giorno che durante la notte. I suoi scatti sono perfetti anche quando a fare le foto non sono mani esperte. Non perderti questa occasione che include anche la consegna gratuita direttamente a casa tua e tutta la garanzia offerta dal Mi Store. Acquistalo ora a soli 199,90 euro, invece di 279,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.