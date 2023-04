Minuscolo, ma potente PC con Windows 10 Pro e chip Intel: costa NIENTE (84€)

Se sei alla ricerca di un PC compatto e potente, questa soluzione è quella che fa per te. Questo dispositivo ultra compatto è stato progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca prestazioni elevate in uno spazio ridotto.

Questo ottimo dispositivo è dotato di un processore Intel Atom x5-Z8350, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, che garantiscono una fluidità di utilizzo eccezionale e un’esperienza informatica ottimale. Inoltre, il sistema operativo Windows 10 Pro pre-installato ti consente di utilizzare tutte le applicazioni di cui hai bisogno senza doverne cercare e installare una per una.

In sconto su Amazon a un prezzo assurdo, completando l’ordine al volo puoi portarlo a casa a 84€ circa appena, se non è già finito. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Il design ultra-compatto del dispositivo non compromette la connettività: il dispositivo è dotato di porte USB, una uscita HDMI, e lettore di microSD. Inoltre, la connessione WiFi integrata e la tecnologia Bluetooth rendono il computer ancora più versatile e completo.

Risulterà perfetto da usare per la attività quotidiane, incluse quelle di lavoro e studio, oppure anche da usare come completissimo media center per la tua TV. Grazie alle dimensioni incredibilmente ridotte, puoi portarlo praticamente sempre con te e utilizzarlo all’occorrenza.

La gestione del calore è garantita dal sistema di raffreddamento passivo, che riduce il rumore e il consumo energetico. Il dispositivo è anche eco-friendly, con un consumo di energia molto basso e un’efficienza energetica elevata.

Acquistare questo sensazionale mini PC su Amazon è una scelta vincente: il prezzo è competitivo a soli 84€ e le spedizioni sono rapide e gratuite grazie ai servizi Prime. Non perdere la ghiotta occasione del momento e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le scorte sono limitatissime.

