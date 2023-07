MINIMO STORICO per il robot Vacuum-Mop 2 Ultra by Xiaomi

Approfitta anche tu di questa ottima occasione per avere un piccolo robot che aspira e lava i pavimenti al posto tuo. Oggi lo puoi avere al prezzo più basso di sempre. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Vacuum-Mop 2 Ultra a soli 269,99 euro, invece che 310 euro.

Oggi dunque grazie a questa promozione puoi risparmiare 40 euro sul totale e soprattutto avere un dispositivo eccezionale e utilissimo. Questo piccolo robot ha una potenza incedibile, un grande serbatoio e lo puoi controllare con lo smartphone. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Vacuum-Mop 2 Ultra: a questo prezzo è da prendere subito

Di robot aspirapolvere ce ne sono tantissimi in commercio ma trovare il giusto compromesso tra qualità e prezzo non è sempre facile. Ecco perché ha deciso di segnalarti questa speciale occasione. Con questo robot che aspira e lava i pavimenti, Xiaomi si è decisamente superata creando un dispositivo che non delude assolutamente.

È dotato della navigazione laser LDS e quindi in grado di pianificare il percorso migliore superando gli ostacoli per una pulizia profonda e accurata. Lo puoi controllare tramite l’app Xiaomi Home e impostare barriere virtuali per avere esattamente la pulizia che desideri. È potente e silenzioso e ha una super batteria da 5200 mAh in grado di durare a lungo prima di ritornare alla base di ricarica.

Insomma oggi puoi fare un vero polpaccio ma ovviamente devi essere veloce perché a questo prezzo lo vorranno in tanti e le unità disponibili spariranno in poco tempo. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Vacuum-Mop 2 Ultra a soli 269,99 euro, invece che 310 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.