MINIMO STORICO: Portatile Acer con SSD e processore AMD Ryzen 5 a un PREZZO FOLLE

Il portatile Acer Aspire 3 A315-24P-R8DK con schermo da 15,6 pollici e un potente processore AMD Ryzen 5 7520U, è ora disponibile su Amazon a un prezzo straordinario: soli 399,00€ invece che 469,00€. Questo è un affare da cogliere veramente al volo!

Acer Aspire 3: ecco tutte le caratteristiche

L’Acer Aspire 3 A315-24P-R8DK è il partner ideale per tutte le tue esigenze quotidiane, un PC portatile affidabile e versatile che non lascia nulla al caso. Questa è un’opportunità che non puoi permetterti di perdere.

Dotato di un potente processore AMD Ryzen 5 7520U, questo laptop offre prestazioni fluide e reattive che si adattano a tutte le tue esigenze. Che tu stia lavorando su progetti importanti, guardando film in streaming o navigando in rete, l’Acer Aspire 3 sarà sempre all’altezza delle tue aspettative.

La RAM da 8 GB DDR5 assicura un multitasking senza intoppi, consentendoti di passare agevolmente da un’applicazione all’altra senza perdite di velocità. Inoltre, con un SSD da 512 GB, avrai accesso rapido ai tuoi dati e una memoria sufficiente per archiviare tutti i tuoi file.

Il display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD LED offre immagini nitide e dettagliate, rendendo l’esperienza visiva ancora più coinvolgente. Che tu stia lavorando su documenti, guardando video o giocando, apprezzerai la qualità visiva superiore di questo schermo.

La scheda grafica AMD Radeon assicura un’esperienza di gioco fluida, che ti consentirà di divertirti con i tuoi titoli preferiti senza intoppi. Inoltre, con Windows 11 Home come sistema operativo, avrai a disposizione un ambiente moderno e sicuro.

Oltre alle prestazioni eccezionali, l’Acer Aspire 3 offre anche un design funzionale. È più leggero e sottile che mai, con un peso di 1,7 kg e uno spessore di soli 18,9 mm. Inoltre, la batteria a lunga durata ti permette di lavorare o divertirti senza preoccuparti della ricarica.

Non lasciarti scappare l’occasione di acquistare un portatile di questo livello a un prezzo così basso di 399,00€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.