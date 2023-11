MINIMO STORICO per Star Wars Jedi: Survivor (PS5) grazie al Black Friday Amazon

Star Wars Jedi: Survivor è uno dei migliori videogiochi dedicati alla serie. Grazie al Black Friday 2023 potrai acquistarlo a soli 39,99€ su Amazon anziché 79,99€. Il gioco ha ricevuto un punteggio medio di 85/100 su Metacritic. La critica ha elogiato il gioco per il suo sistema di combattimento fluido e coinvolgente, la sua esplorazione aperta e la sua storia coinvolgente.

Star Wars Jedi: Survivor, tutte le caratteristiche

In Star Wars Jedi: Survivor, i giocatori riprendono il viaggio di Cal Kestis, dopo il primo capitolo diventato un cavaliere Jedi maturo e potente. Cal ha imparato a padroneggiare la Forza e la spada laser, e ora è pronto per affrontare nuove sfide.

Il sistema di combattimento di Star Wars Jedi: Survivor è fluido e coinvolgente, e permette ai giocatori di scatenare la loro furia Jedi contro i loro nemici. Grazie alle nuove abilità basate sulla Forza e ai nuovi stili di combattimento con la spada laser, i giocatori possono dare vita a scontri epici che non dimenticherai mai.

Star Wars Jedi: Survivor ti porta a esplorare una galassia selvaggia, dove potrai scoprire nuovi pianeti e confini della galassia di Star Wars. Ogni pianeta offre biomi unici, sfide avvincenti e nemici sorprendenti, rendendo ogni avventura unica.

Per affrontare le sfide che incontrerai, dovrai padroneggiare nuove tecniche, equipaggiamenti e abilità. Questi ti permetteranno di esplorare, combattere e muoverti nel mondo di Star Wars Jedi: Survivor in modo più efficiente e spettacolare.

Star Wars Jedi: Survivor è un titolo imperdibile per tutti gli appassionati della saga di Guerre Stellari. Approfittando dell’offerta esclusiva per il Black Friday 2023 lo potrai acquistare a soli 39,99€ invece di 79,99€. Si tratta del prezzo più basso di sempre per il videogame di casa Remedy!

