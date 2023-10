MINIMO STORICO per questo portatile MSI con i7 di 13° generazione e 32GB di RAM!

Il laptop MSI Prestige 14 Evo, riconosciuto come uno dei migliori disponibili attualmente, è disponibile su Amazon a un prezzo veramente conveniente. Mentre il prezzo precedente di questo dispositivo era di 1.607Є, ora è in vendita a soli 918,03Є, permettendoti di risparmiare ben 688,97Є.

MSI Prestige 14 Evo: ecco le caratteristiche

Il cuore pulsante dell’MSI Prestige 14 Evo è un Intel Core i7-13700H di ultima generazione, il che significa che può gestire qualsiasi attività con facilità. Che tu stia lavorando o giocando, questo laptop offre prestazioni eccezionali. La sua memoria RAM di 32 GB e l’unità SSD da 1 TB assicurano che tutto scorra fluidamente e che tu possa accedere rapidamente ai tuoi file e applicazioni.

Il display da 14 pollici è un’altra caratteristica di rilievo. È un pannello IPS Full HD con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, il che significa che le immagini sono incredibilmente nitide e fluide. Che tu stia guardando film, lavorando su progetti grafici o giocando, l’esperienza visiva è straordinaria.

La tastiera retroilluminata RGB è un tocco di classe. Non importa in che tipo di luce ti trovi, sarai in grado di scrivere o giocare con facilità. La batteria da 72 Wh è un’altra caratteristica che rende questo laptop eccezionale. Ti permette di lavorare o giocare per circa 10 ore senza dover cercare una presa di corrente.

E non dimentichiamo il sistema operativo Windows 11 Home, che offre un’interfaccia intuitiva e una vasta gamma di applicazioni e funzionalità.

L’opportunità di acquistare MSI Prestige 14 Evo a un prezzo notevolmente ridotto è un affare che non puoi permettere di lasciarti scappare. Il costo iniziale di 1.607€ è stato drasticamente ridotto a soli 918,03€, consentendoti di risparmiare una considerevole somma di 688,97€. Questa è l’occasione perfetta per aggiudicarti un laptop di alta qualità senza svuotare il tuo portafoglio. Non perdere questa opportunità per migliorare la tua esperienza informatica con le straordinarie prestazioni di MSI Prestige 14 Evo a un prezzo straordinario!

