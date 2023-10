MINIMO STORICO per questo kit di Ram DDR5 da 32GB (6400 MHz e latenza CL40!)

Le memorie RAM TEAMGROUP T-Force Delta RGB DDR5, un kit contenente 32 GB (2×16 GB) di RAM con una frequenza di 6400 MHz e una latenza CL40, sono attualmente in vendita su Amazon a un prezzo davvero ottimo. Parliamo di soli 117,09€: un prezzo mai visto prima per questo taglio!

TEAMGROUP T-Force Delta RGB DDR5 32GB: le RAM perfette per velocizzare il tuo PC!

Le TEAMGROUP T-Force Delta RGB DDR5 RAM rappresentano un aggiornamento eccellente per il tuo computer, che tu lo utilizzi per il gaming o il lavoro. Queste RAM offrono prestazioni di alto livello grazie alla loro frequenza di 6400 MHz e una latenza CL40. La frequenza, misurata in MHz, indica quanto velocemente la RAM può leggere e scrivere dati.

Con 6400 MHz, queste RAM possono elaborare le informazioni molto velocemente, garantendo una risposta pronta alle tue richieste. La latenza CL40 è un altro elemento da considerare, indicando quanto rapidamente la RAM risponde ai comandi. Con una latenza CL40, queste RAM sono reattive e riducono al minimo i ritardi nell’elaborazione dei dati.

Inoltre, queste RAM sono dotate di illuminazione RGB che consente di personalizzare l’aspetto del tuo PC. Puoi scegliere tra una vasta gamma di colori e effetti luminosi per creare un’atmosfera unica e personalizzata per il tuo sistema. In sintesi, le TEAMGROUP T-Force Delta RGB DDR5 RAM migliorano notevolmente le prestazioni del tuo computer, indipendentemente dall’uso che ne fai, garantendo una risposta rapida e fluida. L’illuminazione RGB aggiunge un tocco di stile e personalizzazione al tuo PC, rendendolo visivamente accattivante.

Se desideri migliorare le prestazioni del tuo computer con le RAM di alta qualità, le TEAMGROUP T-Force Delta RGB DDR5 RAM sono un’opzione eccellente. Con una frequenza di 6400 MHz e una latenza CL40, offrono prestazioni di alto livello. Inoltre, l’illuminazione RGB ti consente di personalizzare il tuo PC. Non perdere l’occasione di acquistarle al prezzo vantaggioso di 117,09€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.