MINIMO STORICO per queste cuffie da gaming Logitech (-35%)

Le Logitech G432 sono l’opzione perfetta per gli amanti del gaming che desiderano un audio eccezionale a un prezzo conveniente. Queste cuffie offrono un’esperienza di gioco coinvolgente grazie al loro audio surround 7.1, che ti fa sentire al centro dell’azione. Con driver audio da 50 mm, queste cuffie producono un suono potente e preciso, consentendoti di cogliere ogni dettaglio e immergerti completamente nel mondo di gioco.

Una delle caratteristiche distintive di queste cuffie è il microfono flip-to-mute da 6 mm. Questo microfono di alta qualità garantisce una comunicazione chiara con i tuoi compagni di squadra, mentre la funzione di “flip-to-mute” ti consente di silenziare rapidamente il microfono quando necessario, evitando distrazioni inutili.

Le cuffie sono leggere e confortevoli, il che le rende ideali per sessioni di gioco prolungate. La similpelle deluxe sulle copriorecchie e sulla fascia per la testa riduce la pressione sulle orecchie e sulla testa, garantendo il massimo comfort anche durante le partite più lunghe. Inoltre, le cuffie possono ruotare fino a 90 gradi, consentendoti di trovare la posizione più comoda per te.

Le Logitech G432 sono compatibili con una vasta gamma di piattaforme di gioco, tra cui PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobili. Che tu stia giocando su una console o su un computer, queste cuffie ti offriranno un audio straordinario ovunque tu vada.

Con un design elegante e una qualità audio superba, le Logitech G432 Cuffie Gaming Cablate rappresentano un’ottima scelta per i giocatori che cercano prestazioni eccezionali a un prezzo conveniente. Non lasciarti sfuggire questa occasione per migliorare la tua esperienza di gioco con un audio straordinario.

Per acquistare le cuffie Logitech G432 al prezzo di 34,99€ non vi basterà far altro che cliccare il pulsante che trovate qui in alto!