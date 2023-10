MINIMO STORICO per questa Friggitrice ad Aria Philips con COUPON su Amazon (-50€)

Hai mai sognato di poter gustare cibi deliziosi e croccanti senza l’aggiunta di olio in eccesso? L’opportunità è arrivata con la Philips Airfryer 3000 Serie XL, una straordinaria friggitrice ad aria scontata su Amazon. Potrai infatti fare tua questa friggitrice sfruttando lo sconto del -23% + un coupon da 15€, arrivando a pagarla solo 104,99€!

Philips Airfryer 3000 Serie XL: la friggitrice ad aria Extra Large ad un prezzo Extra Small!

La Philips Airfryer 3000 Serie XL è molto più di una semplice friggitrice, è una rivoluzione nella tua cucina. Questo straordinario elettrodomestico offre una serie di caratteristiche che lo rendono una scelta ideale per chi cerca una cucina più sana e gustosa.

Con una capacità di 6,2 litri, questa friggitrice ad aria offre spazio sufficiente per cucinare una vasta gamma di alimenti. Che tu voglia preparare deliziose patatine fritte, croccanti ali di pollo o gustose verdure grigliate, avrai spazio più che sufficiente per soddisfare l’appetito di tutta la famiglia.

Una delle caratteristiche più sorprendenti è la capacità di cucinare con fino al 90% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale. Questo significa che puoi gustare i tuoi piatti preferiti senza il senso di colpa associato all’eccesso di grassi. La tecnologia Rapid Air assicura una cottura uniforme e croccante, garantendo che i cibi siano deliziosamente croccanti all’esterno e teneri all’interno.

Ma le sorprese non finiscono qui. La Philips Airfryer 3000 Serie XL offre ben 14 funzioni in 1. Puoi friggere, cuocere al forno, arrostire, grigliare, riscaldare e molto altro ancora. Questa versatilità ti permette di preparare una vasta gamma di piatti creativi e deliziosi.

Inoltre, l’app per ricette NutriU ti offre un’ampia varietà di ricette da seguire passo dopo passo. Puoi sperimentare nuovi piatti e scoprire modi deliziosi per cucinare in modo più sano.

La tecnologia Rapid Air, con il suo design a “stella marina”, garantisce una circolazione ottimale dell’aria calda per cucinare i cibi in modo uniforme e croccante. I tuoi piatti saranno sempre perfetti.

La pulizia non sarà un problema, poiché la Philips Airfryer 3000 Serie XL ha componenti rimovibili lavabili in lavastoviglie, rendendo la manutenzione un gioco da ragazzi.

Cliccando qui, potrai acquistare Philips Airfryer 3000 Serie XL a soli 104,99€. Basterà selezionare il coupon su Amazon e lo sconto di 15€ sarà applicato direttamente nel carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.