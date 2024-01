MINIMO STORICO per questa bellissima Friggitrice ad Aria da 3,8L!

La friggitrice ad aria cambia letteralmente la cucina di chiunque la acquisti, offrendo una nuova e salutare alternativa alla frittura tradizionale. Se ancora non ne hai una, questo è il momento giusto per far tuo il modello di CORSORI. Il prezzo originale di 109,99€ viene completamente annientato dall’offerta a tempo, raggiungendo il prezzo più basso di sempre di 87,99€.

Questa friggitrice ad aria è incredibile

La friggitrice ad aria COSORI offre 5 preimpostazioni che consentono di preparare facilmente una varietà di piatti, dal classico pollo alle patatine fritte, dalla carne al pesce, fino a verdure e dolci. La funzione di preriscaldamento riduce i tempi di cottura, mentre quella di mantenimento in caldo assicura che i piatti rimangano caldi e croccanti fino al momento di servirli. Offrendo una connessione Wi-Fi, potrai controllarla attraverso l’app VeSync. Con questa applicazione, è possibile impostare temperature e tempi di cottura da qualsiasi luogo, monitorare la preparazione in tempo reale e ricevere notifiche quando il cibo è pronto. La compatibilità con Google Assistant rende il controllo vocale ancora più semplice e intuitivo. Il ricettario online incluso, ricco di oltre 140 ricette in italiano, abbraccia una vasta gamma di preparazioni. Questo permette di scoprire costantemente nuove idee per cucinare in modo sano e gustoso. Con una capacità di 3,8 litri, è sufficiente per soddisfare le esigenze alimentari di 1-3 persone. Grazie alla tecnologia Thermo IQ, poi, può raggiungere una temperatura massima di 230°C, garantendo cotture rapide ed uniformi con un risparmio di tempo fino al 30% rispetto ai forni tradizionali. Il cestello antiaderente facilita la rimozione dei residui di cibo ed essendo completamente lavabile in lavastoviglie, assicura una pulizia rapida e senza complicazioni. Acquista la friggitrice ad aria! Non aspettare altro tempo e fai subito tua questa fantastica friggitrice ad aria. Pagala solo 87,99€: il prezzo più basso mai raggiunto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.