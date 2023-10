MINIMO STORICO per lo Smartwatch Samsung Galaxy Watch5 Pro! (-40%!)

Il Samsung Galaxy Watch5 Pro è ora disponibile su Amazon a soli 319,00€, invece di 535,50€, garantendoti un risparmio incredibile del 40% sul suo prezzo originale. Questo è un prezzo mai visto prima per lo smartwatch di Samsung!

Samsung Galaxy Watch5 Pro: tutte le caratteristiche

Display Super AMOLED da 45 mm: questo schermo offre immagini nitide e vivaci, assicurandoti una visione chiara e dettagliata.

Corpo in titanio: il design elegante e resistente del corpo in titanio conferisce al tuo smartwatch un aspetto sofisticato e una durata eccezionale.

Processore Exynos W920: grazie a questo processore, il Galaxy Watch5 Pro offre prestazioni fluide e affidabili, garantendo una navigazione senza problemi tra le tue funzioni preferite.

Risoluzione di 450×450 pixel: questa risoluzione elevata assicura immagini nitide e dettagliate, permettendoti di visualizzare tutto con chiarezza.

Batteria da 450 mAh: con una batteria di questa capacità, il tuo smartwatch ti accompagnerà per tutta la giornata, senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente.

Connettività LTE: rimani sempre connesso, anche quando il tuo telefono non è a portata di mano. Ricevi chiamate, messaggi e notifiche direttamente dal tuo smartwatch.

GPS e GNSS: questi sistemi di posizionamento avanzati ti consentono di monitorare i tuoi movimenti con grande precisione, sia che tu stia facendo sport all’aperto o esplorando nuovi luoghi.

Sensori di salute e fitness: il Galaxy Watch5 Pro è dotato di sensori avanzati per monitorare il tuo benessere, il tuo battito cardiaco e le tue attività fisiche, garantendoti un controllo completo della tua salute.

Non perdere l’opportunità di possedere il Samsung Galaxy Watch5 Pro a un prezzo eccezionale di soli 319,00€, risparmiando il 40% sul suo valore originale. Sia che tu sia un appassionato di fitness o cerchi un elegante smartwatch per il tuo stile di vita, questo è il momento perfetto per acquistare un prodotto di alta qualità a un prezzo conveniente. Acquista ora e goditi tutte le incredibili funzioni del Galaxy Watch5 Pro!