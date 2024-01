MINIMO STORICO per le Cuffie da Gaming senza fili di JBL! (-32%)

Sei pronto a dominare le partite online? Le cuffie da gaming JBL Quantum 610 ti permetteranno di sentire con chiarezza i passi avversari, fornendo un vantaggio competitivo senza eguali. Ora, grazie allo sconto del 32%, raggiungono il prezzo più basso di sempre di 101,99€!

JBL Quantum 610: tutte le caratteristiche

Sfruttando la potente tecnologia JBL QuantumSurround, le Quantum 610 trasformano il suono in un’esperienza a 360°, permettendoti di immergerti completamente nel mondo di gioco. Grazie agli algoritmi avanzati, queste cuffie creano un’esperienza audio spaziale, consentendoti di percepire i suoni provenire da tutte le direzioni. Questo si traduce in un vantaggio competitivo nei giochi sparatutto, dove la localizzazione precisa dei nemici è essenziale.

Il software JBL QuantumEngine offre ulteriore personalizzazione, consentendoti di adattare l’audio delle cuffie alle tue preferenze personali. Puoi regolare il livello di bassi, medi e alti, oltre a posizionare virtualmente il suono per un’esperienza sonora su misura. Dotato di un microfono Boom voice focus, le JBL Quantum 610 garantiscono una comunicazione chiara con i compagni di squadra. Il microfono, removibile e con funzione di silenziamento automatico, aggiunge praticità e flessibilità all’esperienza di gioco.

Il comfort è una priorità dato che le cuffie sono progettate per essere indossate comodamente anche durante lunghe sessioni di gioco. L’archetto leggero e resistente, unito ai padiglioni in memory foam, offre un comfort ottimale per mantenere alta la tua performance di gioco. La versatilità è un punto di forza, essendo poi compatibili con una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch, Xbox e dispositivi mobili.

Eleva la tua qualità audio nelle sessioni di gaming con le JBL Quantum 610. Pagale solo 101,99€ grazie allo sconto del 32% su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.