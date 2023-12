MINIMO STORICO per la Tastiera Meccanica di Fnatic!

Gli switch Cherry MX SPEED, i protagonisti della tastiera Fnatic miniSTREAK. I Cherry MX SPEED, rinomati per la loro velocità di azione di soli 1,2 mm, offrono una risposta fulminea e precisa, conferendo un chiaro vantaggio competitivo in ogni contesto di gioco. La tastiera miniSTREAK offre un’illuminazione RGB completa, permettendo una personalizzazione infinita. Con 16,8 milioni di colori e una varietà di effetti di luce, puoi creare l’atmosfera perfetta per il tuo setup di gioco.

Il design tenkeyless della miniSTREAK è concepito per i gamer professionisti, eliminando il tastierino numerico superfluo. Il cavo USB staccabile e il profilo sottile da 28 mm rendono la miniSTREAK estremamente portatile, con un peso di soli 704 g.

L’ergonomia è al centro della miniSTREAK, con un’altezza bilanciata e bordi smussati per un comfort ottimale in qualsiasi situazione. I piedini in gomma angolati garantiscono una presa stabile, mentre la piastra superiore in metallo anodizzato conferisce robustezza e durabilità alla tastiera Fnatic miniSTREAK. Con i suoi switch Cherry MX SPEED, l’illuminazione RGB personalizzabile, il design compatto e portatile e la struttura robusta e resistente, la miniSTREAK è la scelta ideale per chi vuole il massimo dalla propria esperienza di gioco.