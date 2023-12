MINIMO STORICO per la Macchina del Sottovuoto per alimenti!

Rivoluziona la tua gestione alimentare con KitchenBoss, il sistema di conservazione sottovuoto che prolunga la freschezza degli alimenti fino a 8 volte più a lungo rispetto ai metodi tradizionali, offrendo un duplice beneficio di riduzione dello spreco alimentare e risparmio economico.

La potente pompa di aspirazione di KitchenBoss, con una pressione di -70 kpa, assicura l’eliminazione totale dell’aria dai sacchetti o dai contenitori, creando un ambiente privo di ossigeno, essenziale per mantenere la freschezza degli alimenti.

Tre modalità di sigillatura sono messe a tua disposizione per adattarsi alle diverse consistenze degli alimenti: Inching che è ideale per alimenti delicati come il pane, evitando la deformazione causata da un’aspirazione eccessiva; Dry Vac, perfetta per alimenti secchi come carne e verdure; Moist Vac, ottimale per alimenti umidi come carne congelata e pesce.

Il cotone sigillato resistente alle alte temperature assicura una chiusura ermetica impeccabile, prevenendo la degradazione del sottovuoto. La KitchenBoss è fornita di un tubo sottovuoto per la gestione di contenitori di grandi dimensioni. La facilità d’uso è una priorità del macchinario: ti basterà inserire il sacchetto o il contenitore, selezionare la modalità e premere il pulsante. KitchenBoss non solo conserva gli alimenti ma semplifica anche il processo di sigillatura e pulizia, garantendo un’esperienza senza complicazioni.