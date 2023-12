MINIMO STORICO per la Friggitrice ad Aria Xiaomi!

Dimentica le friggitrici tradizionali e abbraccia un approccio più salutare alla cucina con la friggitrice ad aria Xiaomi Air Fryer 6L. Sfruttando la circolazione dell’aria calda a 360°, cuoce i tuoi cibi con un quantitativo minimo di olio, garantendo risultati deliziosi e nutrienti senza avere sensi di colpa.

Con una capienza di 6 litri, può ospitare porzioni generose, e il design innovativo regolabile consente di passare agevolmente dalla modalità 6L alla modalità 3L, garantendo prestazioni di cottura ottimali per ogni piatto.

Il sensore di temperatura NTC integrato assicura una distribuzione uniforme del calore, mentre la vasta gamma di temperature, da 40°C a 200°C, si adatta a varie tecniche di cottura, dalla scongelazione a basse temperature alla fermentazione, dalla cottura al forno a medie e alte temperature alla frollatura. Potrai inoltre selezionare una delle sei modalità preimpostate per preparare senza sforzo i tuoi piatti preferiti. In alternativa, potrai regolare manualmente le impostazioni di temperatura e tempo per personalizzare la tua esperienza di cottura.

La funzione di promemoria intelligente della friggitrice ad aria Xiaomi Air Fryer 6L ti avvisa quando è arrivato il momento di girare il cibo durante la cottura, garantendo risultati costanti e perfettamente cotti ogni volta. Il microinterruttore integrato, inoltre, interrompe automaticamente la cottura quando estrai il cestello, permettendoti di aggiungere o controllare il cibo in sicurezza senza interrompere il processo di cottura.

La pulizia diventa un gioco da ragazzi grazie al rivestimento antiaderente a doppio strato della friggitrice ad aria Xiaomi Air Fryer 6L. Il cibo scivola via senza sforzo, lasciando una superficie liscia e facile da pulire.

Con Xiaomi Air Fryer 6L la tua cucina diventerà il cuore di preparazioni gustose e salutari, il tutto a soli 79,99€ invece di 132,00€.