MINIMO STORICO per la Cassa Bluetooth indistruttibile di Sony!

La leggerezza e la compattezza della SRS-XE300 la rendono un compagno di viaggio ideale, pronto a seguirti ovunque tu vada. Realizzata con materiali robusti, questa cassa sfida pioggia, neve e urti, garantendo la massima resistenza in ogni situazione. Con una durata della batteria di 24 ore e la funzione di ricarica rapida, la SRS-XE300 ti consente di goderti la tua colonna sonora personale per l’intera giornata senza il timore di rimanere a corto di energia.

Il diffusore a forma lineare distribuisce il suono in modo uniforme, creando un campo sonoro ampio e avvolgente. Il tweeter garantisce la nitidezza delle alte frequenze, regalando un’esperienza d’ascolto dettagliata e coinvolgente.

La SRS-XE300 non si limita a offrire un audio di qualità, ma presenta anche funzionalità avanzate progettate per rendere ogni momento indimenticabile. Con Party Connect, puoi collegare fino a 100 speaker Bluetooth Sony compatibili per creare un’esperienza audio sincronizzata. La funzione Echo Cancelling consente conversazioni chiare e senza interruzioni durante le chiamate. Con la Multipoint Connection, puoi connettere contemporaneamente due dispositivi, ampliando le possibilità di condivisione della tua musica preferita.

Inoltre, la SRS-XE300 abbraccia la sostenibilità, essendo realizzata con materiali riciclati e imballaggi che contengono non più del 5% di plastica.