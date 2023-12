MINIMO STORICO per Just Dance 2024 Edition (Nintendo Switch)

Con una libreria musicale composta da 40 brani, che spaziano dalle hit più recenti ai grandi classici intramontabili, come “Flowers” di Miley Cyrus, “Tití Me Preguntó” di Bad Bunny, “How You Like That” delle BLACKPINK e “I Wanna Dance With Somebody” di Whitney Houston, il gioco offre un’esperienza di danza eclettica e coinvolgente.

Quest’edizione introduce una serie di nuovi universi e personaggi, trasportando i giocatori in un mondo musicale unico dove ogni brano presenta il suo universo, arricchito da personaggi e ambientazioni che si integrano armoniosamente con la musica.

Just Dance 2024 Edition è in costante aggiornamento con nuovi brani e ricompense. L’esperienza di gioco è arricchita da eventi stagionali, che offrono brani e playlist esclusive per periodi limitati. Ogni stagione presenta nuovi brani entusiasmanti, un monitoraggio dei progressi personali e ricompense.

La personalizzazione è alla base di Just Dance 2024 Edition, con una varietà di opzioni che consentono ai giocatori di esprimere la propria individualità. La Dancer Card può essere personalizzata con avatar unici, sfondi accattivanti, stemmi distintivi e alias personalizzati.

Inoltre, il gioco offre l’opzione di esplorare il servizio di streaming Just Dance+, che fornisce accesso a una vasta libreria di brani aggiuntivi. La possibilità di usufruire di un mese di prova gratuita di Just Dance+ amplia ulteriormente le opzioni di intrattenimento disponibili per gli appassionati di danza e musica.