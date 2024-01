MINIMO STORICO per il Tablet di Xiaomi!

Nel caso tu fossi alla ricerca del tablet perfetto a un prezzo relativamente basso, eccoti accontentato! L’ottimo Xiaomi Redmi Pad 4 crolla al prezzo più basso di sempre. Parliamo di soli 164,96€ per uno dei tablet migliori in questa fascia di prezzo.

Tutte le caratteristiche di Xiaomi Redmi Pad 4

Il corpo del tablet, realizzato in metallo, conferisce un aspetto elegante e resistente. Le sue dimensioni di 245,3 x 155,1 x 8,1 mm e il peso di 500 grammi lo rendono facile da maneggiare. Il display da 10,61 pollici, con risoluzione 2K (2340 x 1080 pixel) e un rapporto di forma 16:10, offre un’esperienza visiva di alta qualità, protetto da un vetro Gorilla Glass 3. L’esperienza audiovisiva è migliorata con quattro altoparlanti Dolby Atmos, garantendo un suono coinvolgente e di alta qualità, ideale per la visione di film e l’esperienza di gioco.

Il display, capace di visualizzare colori vividi e contrasti elevati, adotta la tecnologia True Tone per regolare automaticamente la temperatura del colore in base all’ambiente circostante. Inoltre, la modalità scura e la luminosità regolabile contribuiscono a ridurre l’affaticamento degli occhi.

Dotato del potente processore MediaTek Helio G99, con otto core e frequenza massima di 2,2 GHz, il Redmi Pad 4 offre prestazioni fluide e reattive. La memoria interna da 128 GB è espandibile tramite scheda micro SD, garantendo spazio sufficiente per archiviare foto, video, musica e applicazioni senza preoccupazioni di esaurire la capacità di archiviazione.

Inoltre, questo tablet supporta Wi-Fi 802.11ac che offre velocità di trasferimento dati fino a 1.300 Mbps, per navigare su Internet, guardare video in streaming e scaricare file in modo rapido e fluido. Il Bluetooth 5.3 offre una maggiore portata e velocità di trasferimento dati, per sincronizzare i tuoi dispositivi senza problemi.

Questa è un’opportunità mai vista prima. Fai tuo il tablet Xiaomi Redmi Pad 4 a soli 164,96€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.