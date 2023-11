MINIMO STORICO per il nuovissimo Apple Watch Ultra 2!

Apple Watch Ultra 2 è progettato per essere robusto, pensato per gli amanti dell’endurance, delle avventure all’aperto e degli sport subacquei. Lo smartwatch offre una straordinaria esperienza visiva grazie al SiP S9 e a un display luminoso. Con una durata della batteria fino a 36 ore o addirittura 72 ore in modalità Risparmio energetico, questo dispositivo è il compagno ideale per le tue attività quotidiane.

La cassa in titanio da 49 mm è resistente alla corrosione, mentre la Digital Crown di ampie dimensioni e il tasto Azione personalizzabile offrono un accesso rapido a diverse funzioni. La resistenza all’acqua fino a 100 metri rende questo orologio adatto anche agli appassionati di sport acquatici.

Il display Retina always-on, il più luminoso mai creato, assicura una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. Con maggiore spazio per personalizzare il quadrante e visualizzare fino a sei righe di dati simultaneamente, hai il controllo completo delle informazioni che desideri visualizzare.

La connettività cellulare integrata consente di chiamare e inviare messaggi senza il bisogno di avere il tuo iPhone appresso. L’app Allenamento offre, poi, parametri avanzati, come le zone di frequenza cardiaca e workout personalizzati, mentre il GPS di precisione a doppia frequenza traccia con estrema precisione distanza, ritmo e percorso.

L’app Bussola, invece, fornisce nuove viste e informazioni utili, come altitudine, inclinazione, longitudine e latitudine. Potrai segnare i tuoi punti di interesse con i waypoint e sfruttare la funzione “Torna sui tuoi passi” per navigare facilmente verso casa grazie al GPS. Il cinturino Alpine Loop, robusto e sicuro, è l’ideale per il trekking e l’arrampicata.