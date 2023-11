MINIMO STORICO per il Google Pixel Watch 2!

Ora o mai più! Il nuovissimo Google Pixel Watch 2, lo smartwatch della grande “G”, è in offerta su Amazon a un prezzo mai visto di soli 303,92€, con un ottimo sconto del -24% rispetto al prezzo di listino di 399,90€. In soldoni, si tratta di un esoso risparmio di quasi 100€!

Google Pixel Watch 2 il nuovo smartwatch di Google

Il Google Pixel Watch 2 è uno smartwatch ricco di funzionalità che ti aiuta a monitorare il tuo livello di fitness e benessere. Grazie a un rivoluzionario sensore e alle avanzate capacità di Intelligenza Artificiale sviluppate da Google, il Pixel Watch 2 offre un monitoraggio cardiaco estremamente preciso, fornendo dati dettagliati riguardanti il tuo ritmo cardiaco, la frequenza cardiaca a riposo, la frequenza cardiaca massima e il livello di ossigeno nel sangue.

Lo smartwatch sfrutta anche la potente funzionalità di Risposta del corpo di Fitbit per identificare segnali potenziali di stress. Se lo smartwatch rileva un aumento del battito cardiaco, della sudorazione o della temperatura corporea, ti invierà una notifica per aiutarti a rilassarti e ridurre lo stress. Inoltre, il Pixel Watch 2 è dotato di un sensore integrato che traccia le variazioni di temperatura le quali possono essere utilizzate per monitorare il tuo ciclo mestruale, l’ambiente in cui dormi o i cambiamenti nel tuo stato di benessere.

L’app ECG del Pixel Watch 2 consente di valutare il ritmo cardiaco in modo dettagliato, mentre l’app Fitbit invia notifiche di ritmo cardiaco irregolare in caso di rilevamento di anomalie.

Il Pixel Watch 2 offre anche una serie di funzioni di sicurezza, tra cui il rilevamento cadute e l’opzione SOS emergenze. In caso di caduta grave, lo smartwatch può automaticamente contattare i servizi di emergenza: una feature da non sottovalutare.

Infine, durante l’attività fisica, puoi impostare il timer per le tue sessioni di corsa o passeggiate solitarie.

Insomma, questo è lo smartwatch Android definitivo viste le tecnologie implementate. E ora puoi acquistarlo a solo 303,92€, con un ottimo sconto del -24% !

