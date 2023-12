MINIMO STORICO per i Cacciaviti di Precisione Xiaomi

Il set di cacciaviti di precisione HOTO 28 in 1 si presenta come la soluzione completa e versatile per soddisfare ogni esigenza, che tu sia un professionista o un appassionato del fai da te. Composto da ben 28 bit divisi in 11 categorie principali, questo set copre una vasta gamma di scenari comuni sia in ambito domestico che professionale. Tra i bit inclusi, troviamo tipologie come Phillips, a lama piatta, Torx, a croce, a croce con foro, a stella, a trifoglio, a W, a esagono, triangolare e a U.

Le punte dei cacciaviti sono realizzate in robusto acciaio S2, garantendo una durabilità che fa la differenza. L’aggancio ad alta precisione tra punta e vite offre una straordinaria forza di tenuta, rendendo il set affidabile in ogni situazione.

L’impugnatura ergonomica e antiscivolo dei cacciaviti assicura una presa sicura e confortevole durante l’utilizzo. La presenza di una punta magnetica contribuisce a prevenire la perdita delle viti, assicurando un lavoro senza inconvenienti.

La scatola che contiene il set, realizzata in lega di alluminio leggero ma resistente, è progettata con cura. I magneti integrati mantengono le punte saldamente in posizione, evitando che si disperdano e facilitando la conservazione ordinata del set. Questo set è quindi completissimo e sicuramente bello da vedere, ottimo anche come idea regalo!