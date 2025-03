Minimo Storico per Amazfit GTR 3 Pro su Amazon alle Offerte di Primavera

In occasione dell’ultimo giorno della Festa delle Offerte di Primavera su Amazon uno dei più amati smartwatch per qualità e prezzo conveniente è al minimo storico. Cosa stai aspettando? Fai l’affare del giorno. Acquista Amazfit GTR 3 Pro a soli 99,90 euro, invece di 159,90 euro. Per ottenerlo a questo prezzo devi applicare il Coupon 20€ visibile alla pagina dell’artico, prima di metterlo in carrello.

Si tratta di un’opportunità estremamente golosa per questo gioiellino che, al tuo polso, è in grado di offrirti notifiche in tempo reale, monitoraggio costante della salute e analisi approfondita dell’allenamento. Insomma, un compagno di giornate inseparabile per tutte le funzionalità che include. Tra l’altro la batteria offre una durata di 12 giorni di autonomia prima di doverla ricaricare.

Amazfit GTR 3 Pro: semplicemente pazzesco

Amazfit GTR 3 Pro è lo smartwatch di cui tutti si innamorano quando lo indossano al polso. La cassa in alluminio resistente da 46 mm rotonda è ampia e permette di vedere tutte le informazioni e le notifiche in modo chiaro e comodo. Inoltre, grazie ad Alexa integrata, hai accesso immediato al tuo assistente vocale intelligente direttamente dal tuo polso. Acquistalo adesso al suo minimo storico su Amazon!

Con oltre 150 modalità di allenamento, il GTR 3 Pro è davvero un personal trainer indispensabile. Inoltre, i suoi sensori professionali sono in grado di analizzare le tue funzioni vitali e anche la qualità del tuo riposo. Il display AMOLED è super luminoso e colorato. Inoltre, è anche impermeabile fino a 5 ATM, quindi adatto anche per piscina e mare.

Ordinalo adesso a soli 99,90 euro, invece di 159,90 euro.