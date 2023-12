MINIMO SOTRICO per lo Spremiagrumi Elettrico: solo 16,99€

Questo spremiagrumi si distingue per la sua facilità d’uso e pulizia, grazie a una serie di funzioni pratiche. La rotazione automatica del cono, attivata con una leggera pressione, semplifica l’estrazione del succo in modo intuitivo. I due coni intercambiabili, uno standard per arance e pompelmi e uno più piccolo per limoni e lime, permettono di spremere tutti gli agrumi con estrema facilità.

La rotazione bidirezionale del cono è progettata per estrarre il massimo succo anche dagli agrumi più duri. Questo tipo di rotazione consente di spremere gli agrumi in modo più uniforme, estraendone più succo. Il beccuccio in acciaio inox con ferma-goccia evita di sporcare la cucina mentre si versa il succo. Il beccuccio in acciaio inox, dotato di ferma-goccia e con un’altezza di 13 cm, assicura un versamento del succo senza inconvenienti e senza gocciolamenti indesiderati. I due coni intercambiabili consentono di spremere tutti gli agrumi con facilità, anche quelli di dimensioni diverse.

Anche l’occhio vuole la sua parte e, proprio per questo, l’acciaio inox spazzolato conferisce allo spremiagrumi un aspetto sofisticato e di classe. Il design semplice e lineare lo rende adatto a qualsiasi cucina, sia moderna che classica.