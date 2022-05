Mini ventilatore senza pale: ti rinfreschi SENZA PENSIERI per 10 ORE

Se sei alla ricerca di un metodo per tenere via il caldo e non sudare neanche in un’occasione, questo mini ventilatore fa al caso tuo. Non è uno dei soliti che replica i classici che si trovano in casa perché non ha pale, ma credimi: crea una brezza così deliziosa che non potrai più farne a meno.

In modo particolare te lo porti ovunque tu vada dal momento che è tascabile e non crea alcun problema e non hai da temere: con la sua batteria integrata puoi farci affidamento fino a dieci ore di seguito. Collegati immediatamente su Amazon e fallo diventare tuo con soli 16,98€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Mini ventilatore portatile: il massimo che potresti volere

Sembra quasi un powerbank ma in realtà, al suo interno, nasconde una ventola che lavora sodo per tenerti al fresco in qualsiasi occasione. Grazie al suo display frontale sai sempre a quanto ammonta il livello di batteria, in questo modo non rimani mai a secco e sai quando rimetterlo in carica.

In effetti è forse un po’ più costoso dei soliti modelli, ma puoi concordare con me che è speciale e se lo merita. Per adattarsi ai tuoi gusti ha tre velocità differenti e una batteria completamente ricaricabile. A fine giornata lo colleghi a un alimentatore come fosse un semplice smartphone ed è pronto il giorno dopo per tenerti compagnia.

In linea di massima ha 10 ore di autonomia quindi sentiti libero di sfruttarlo a dovere.

Credimi, se lo acquisti ora non potrai pentirtene: collegati subito su Amazon e agisci. Questo mini ventilatore te lo porti a casa con appena 16,98€ e non ci pensi più. Come ti dicevo, le spedizioni sono gratuite e veloci con Prime.

