Il caldo ti sta rendendo le giornate difficili? Acquista il mini ventilatore su Amazon e dici basta all'afa. In doppia promozione ti costa appena 14,39€, ma ricordati di attivare il coupon.

In più lo puoi ricevere in sole 48 ore per averlo fin da subito, gratuitamente.

Mini ventilatore: bye bye calore

Il mini ventilatore ricaricabile è un'invenzione miracolosa. Nei momenti di sconforto viene in tuo aiuto e ti rinfresca come la brezza marina… Anche se stai in mezzo alla città. Tanto è piccolo lo puoi infilare in borsa, in uno zaino o dovunque vuoi e portarlo sempre con te. In più se lavori al computer, la sua base si piega e diventa un perfetto ventilatore da tavolo. Insomma, cosa vuoi di più?

E' disponibile in colorazione nera e ti arriva a casa insieme al suo cavo di alimentazione. Per ricaricarlo lo puoi collegare a qualunque dispositivo tu voglia quindi PC, presa o powerbank.

Ha ben tre velocità per offrirti il massimo che potresti volere. Tutte sono abbastanza silenziose quindi non ti preoccupare di quel solito e fastidioso rumore: in questo caso non lo sentirai. In più le pale sono protette da una gabbia che evita che tu ti possa fare male.

La maxi batteria da 3000mAh, infine, ti assicura fino a 12 ore di autonomia per sonni tranquilli.

Acquista il mini ventilatore ricaricabile su Amazon a soli 14,39€ in colorazione nera. Attiva il coupon per ottenere l'extra sconto. Se sei membro Prime lo ricevi entro 48 ore a casa gratuitamente. Altrimenti se sei cliente standard, approfitta delle spedizioni gratuite nei punti di ritiro per non pagare nulla.

Ps: affrettati, i coupon disponibili sono altamente limitati.

