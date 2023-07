Mini ventilatore per passeggino silenziosissimo con sconto TOP

Non sai come fa ad uscire di casa, con il tuo bambino, a causa del troppo caldo? Per tua fortuna su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, oggi e per poco tempo ancora, avrai la possibilità di portarti a casa questo utilissimo mini ventilatore per passeggino al prezzo di soli 18,99 euro invece di 19,99 euro.

Quindi, potrai portarti acquistare questo strumento indispensabile in questo periodo, per far star meglio il tuo bambino, al prezzo leggermente ribassato ma solo se approfitterai subito di un piccolo sconto del 5%. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai anche usufruire di spedizioni e resi gratuiti in tutta Italia, senza osti aggiuntivi e potrai attivare una prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento.

Perfetto in ogni sua caratteristica, questo piccolo ventilatore ti garantirà qualità, vento forte, basso rumore e una lunga durata della batteria. Infatti, questo dispositivo portatile per passeggino JISULIFE ha migliorato il flusso d’aria e il vento naturale a 4 velocità (max 4,0 m/s) che potrai scegliere in base alle tue esigenza. Anche il vento forte sarà morbido e fresco che non causerà alcun tipo di disagio.

Provvisto di un motore brushless realizzato completamente in rame di alta qualità e con un condotto d’aria ottimizzato, il ventilatore fornirà un rumore a un livello basso (< 40 dB) che difficilmente sarà percepibile. In questo modo il tuo bambino potrà solo godersi l’aria fresca senza alcun tipo di disturbo.

Completo di una batteria ricaricabile da 4000 mAh e ricarica rapida USB-C ti basteranno solo 5 ore per ricaricarlo completa e potrai utilizzarlo per ben 18 ore. Insomma, un prodotto unico e imperdibile. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo utilissimo mini ventilatore per passeggino al prezzo di soli 18,99 euro. Affrettati, lo sconto del 5% potrebbe terminare da un momento all’altro e sarebbe un peccato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.