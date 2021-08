Se hai uno spazio da lavoro piccolo ma non vuoi comunque morire di caldo, il mini ventilatore in offerta su Amazon è ciò che fa per te. Perfetto perché lo aggiusti come vuoi, lo paghi solo 15,19€ con il doppio sconto attualmente attivo.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Mini ventilatore: questo modello batte tutti gli altri

Semplice e dalle dimensioni ridotte, a vederlo così non sembra che un classico mini ventilatore portatile. In realtà nasconde una funzione unica che ti permette di utilizzarlo in infiniti modi. Disponibile in colorazione verde, ti stupisce fin dal primo utilizzo.

Il corpo motore è agganciato alle pale vere e proprie per mezzo di un tubo flessibile. Questo lo puoi roteare, piegare e arrotolare attorno a qualunque cosa così da poter fissare il ventilatore dove vuoi e come vuoi. La flessibilità è dunque l'arma segreta di questo gioiellino anche se non è l'unica.

È giusto sottolineare che è totalmente sicuro sia per adulti che piccini grazie alla sua cassa che impedisce anche al più piccolo ditino di introfularsi. E' altrettanto silenzioso ed ha una batteria mega galattica: con una sola carica puoi avere fino a 18 ore di arietta fresca senza problemi.

Non ti basta: non manca all'appello una fantastica luce notturna che ti viene in aiuto in casi estremi.

Acquista subito il mini ventilatore portatile su Amazon a soli 15,19€. Lo ordini e lo ricevi in appena un giorno se sei membro Prime. Se invece sei cliente standard puoi sfruttare le consegne nei punti di ritiro per averle gratuite.

Attiva il coupon e non fare tardi: i pezzi disponibili sono limitatissimi.

