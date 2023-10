Mini trapano elettrico 12 in 1: GENIALE ed ECONOMICO (-20%)

Approfitta subito di questa grandissima occasione per avere un gadget indispensabile per tutti quei piccoli lavoretti di casa. Oggi lo puoi avere a un prezzo assolutamente vantaggioso. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo mini trapano elettrico a soli 43,18 euro, invece che 53,97 euro.

Grazie allo sconto del 20% potrai risparmiare circa 10 euro e soprattutto portarti a casa questo dispositivo davvero geniale. Puoi velocemente forare il legno, l’alluminio e la plastica. Tieni presente però che questa offerta è un esclusiva per i clienti Prime per cui se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Mini trapano elettrico con 10 punte e custodia in alluminio

Inclusa in questa promozione troverai ben 10 punte di diverse dimensioni, che vanno da 0,6 mm a 2,2 mm con un albero del diametro di 2,35 mm. Sono perfette per forare la plastica, il legno, la pelle, l’alluminio e in generale tutti quei piccoli fori in cui serve precisione.

È dotato anche di una piccola luce LED che ti permette di vedere meglio quando stai lavorando. Il suo funzionamento è semplicissimo, premendo una volta il pulsante avrai una rotazione in senso orario e premendolo di nuovo la rotazione cambia in senso antiorario. E cambiare le punte è davvero un gioco da ragazzi. Il set include anche una pratica custodia in alluminio dove potrai riporre il tutto e quindi averlo sempre con te.

Approfitta che tu di questa straordinaria promozione ma fai presto perché durerà pochissimo. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo mini trapano elettrico a soli 43,18 euro, invece che 53,97 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro alcuni giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.