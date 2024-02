Mini trapano avvitatore a batteria tuo a 20€ con il COUPON del 30%

Oggi ho deciso di segnalarti una promozione che ti fa risparmiare e ti porti a casa un piccolo gadget per tanti lavoretti. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo mini trapano avvitatore a batteria a soli 20,99 euro, invece che 29,99 euro. Per averlo a questa cifra applica il coupon che vedi in pagina.

A questa cifra non c’è nemmeno da parlarne, è da prendere al volo. Lo sconto del 30% ti fa risparmiare 9 euro sul totale ma devi fare alla svelta perché i coupon spariscono sempre in tempo record.

Mini trapano avvitatore a batteria a prezzo sciolto

Ovviamente il pezzo è quello che fa parlare e anche battere il cuore, ma non è solo fumo negli occhi. Con questo gadget avrai una soluzione a tutto. Puoi avvitare e svitare velocemente e anche forare diversi materiali. Il suo design è leggero e compatto e puoi impugnarlo come una pistola o come un cacciavite, in base alle tue esigenze.

Ha un motore potente da 4,2 V e una batteria ricaricabile da 1.500 mAh che dura a lungo e torna al 100% in sole 2 ore. Ha 10+ 1 impostazioni della coppia e il porta bit magnetico che ti consente di cambiare le punte velocemente. Inoltre in confezioni trovi una piccola custodia per trasportarlo che contiene diversi accessori.

Approfitta subito di questa super occasione. Prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo mini trapano avvitatore a batteria a soli 20,99 euro, invece che 29,99 euro. Per averlo a questa cifra applica il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.