Mini telecamera di sicurezza: con Ezviz stai al sicuro

Una piccola telecamera di sicurezza non è difficile da trovare soprattutto se ti affidi ad Ezviz. Cos'è? Un marchio eccezionale che crea dispositivi di sorveglianza non soltanto ottimi ma anche facili da utilizzare. In promozione su Amazon trovi proprio la C1 Mini che con un bel 25% ti porti a casa per appena 29,99€. Un'occasione da non perdere? Senza ombra di dubbio.

Mini telecamera Ezviz: tutto quello che devi sapere

La mini telecamera di Ezviz è semplicissima da montare. Grazie al suo piede si mantiene in equilibrio da sola e la puoi collocare dove meglio credi in casa. L'importante è che tu ne rispetta la sua collocazione ossia all'interno.

Grazie alla connessione WiFi e alla sua applicazione su smartphone ti tiene aggiornato in merito a tutto ciò che accade in casa. In più è compatibile anche con Amazon Alexa quindi se in casa hai un dispositivo intelligente, non perdere l'occasione.

Per farti sentire a tua agio e non farti perdere neanche un dettaglio di ciò che accade tra le mura, integra una lente 1080 pixel con tanto di visione notturna. In più non mancano funzioni aggiuntive come l'audio bidirezionale con cui ascolti e parli a distanza e il rilevatore di movimento. A cosa serve? Metti che sei fuori casa, se la telecamera rileva qualcosa di anomalo te lo fa sapere in un nanosecondo mediante una notifica su smartphone.

Acquista subito la tua mini telecamera di sicurezza Ezviz su Amazon a soli 29,99€. La ordini e la ricevi a casa in uno o due giorni lavorativi con le spedizioni Prime.