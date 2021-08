Questa mini telecamera la puoi usare in mille modi diversi: come dispositivo di sicurezza oppure come action cam, decidi tu. Hai anche i supporti che ti servono in dotazione. Questo gioiellino da Amazon adesso lo prendi a 1,39€ appena con spedizioni ultra economiche (solo 3,99€ appena). Pochissimi pezzi disponibili a questo prezzo.

Mini telecamera in gran sconto su Amazon

Un sensore FHD con grandangolo di ben 140 gradi per avere tutto sotto controllo. Se deciderai di sfruttarla per la tua sicurezza, potrai nasconderla ovunque: non solo è super compatta, ma è anche dotata di batteria integrata. Inoltre, non manca il riconoscimento dei movimenti (che avvieranno le riprese dopo essere stati rilevati) e c'è ance la visione notturna infrarossi.

Se non è per la sicurezza che ti serve, fissala dove vuoi e usala senza problemi come action cam: riprendi le tue prodezze e divertiti a riguardarle.

Tutto quello che devi fare è inserire una memoria esterna (una microSD) e sarai pronto. In dotazione, oltre al cavo di ricarica, trovi anche un paio di supporti, che ti permetteranno di utilizzarla come preferisci.

Completa ora il tuo ordine su Amazon e porta a casa questo gioiellino a 1,39€ appena con spedizioni assolutamente economiche. Le scorte della mini videocamera, considerando il prezzo, sono super limitate: sii rapido.

