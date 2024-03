Mini tastiera Bluetooth UNIVERSALE, prezzo irrisorio per TANTA comodità

Collega una mini tastiera Bluetooth come questa ai tuoi dispositivi e digita come un fulmine. Viste le dimensioni la abbini praticamente a qualunque prodotto e te la porti anche dietro con facilità. Layout italiano e tutto al posto giusto.

Mini tastiera Bluetooth da usare con qualsiasi dispositivo

Come te lo dice il nome stesso, la mini tastiera che ho trovato su Amazon si collega ai tuoi prodotti tramite Bluetooth. Proprio per questa tecnologia, non hai limitazioni. Smartphone, tablet, laptop e così via, passando sia da Windows che Android e iOS.

Un solo gesto ed hai tutto pronto per poter digitare alla velocità della luce quello di cui hai bisogno. Il layout è sia QWERTY che italiano per una digitazione naturale e fluida. In più hai a disposizione sia i tasti funzione che i comandi veloci per gestire la riproduzione di contenuti multimediali con un gesto.

Sulla parte superiore ci sono degli indicatori LED. Si attivano per farti sapere se è attivo il CAPS lock e altre informazioni. Per quanto riguarda la batteria, invece, la tastiera è ricaricabile ed ha un’autonomia di 50 giorni con una sola carica.

Non manca all’appello lo spegnimento automatico dopo un po’ di tempo così non la trovi scarica se ti dimentichi.

Cosa aspetti ancora? Collegati al volo su Amazon per acquistare con un solo click sul coupon la tua mini tastiera Bluetooth a soli 19€.

