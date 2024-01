Mini tablet in offerta, tuo a soli 99€: risoluzione 2,3k e Android 13

Il Doogee T20 da 8,4 pollici è un mini tablet che offre un’esperienza visiva eccezionale con uno schermo 2,3K e risoluzione FHD+. Certificato TÜV Rheinland per la protezione degli occhi, riduce i danni alla luce blu e supporta la visualizzazione di contenuti multimediali in streaming ad alta definizione. Oggi è in offerta su Amazon a soli 99€, contro un normale prezzo di listino di 159,99€.

Con 9 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage espandibile fino a 1 TB, il tablet garantisce prestazioni fluide e ampio spazio di archiviazione.

Dotato del sistema operativo Android 13, il tablet offre un ambiente sicuro e accesso a Google Play Store tramite la certificazione GMS. La certificazione GMS include anche funzioni di controllo genitori per una navigazione sicura dei bambini. Con un design sottile e portatile, pesa solo 330 grammi e presenta una batteria da 5060 mAh per un utilizzo prolungato. Supporta doppio 4G LTE e WiFi dual-band 2.4G/5G, offrendo una connettività flessibile e veloce.

Il tablet Doogee T20 Mini è progettato per fornire una completa esperienza audiovisiva, con un design leggero e funzionalità avanzate come lo sblocco facciale, l’interconnessione multischermo e altre opzioni interattive. Ad un prezzo scontato di 99,99€ invece di 159,99€ su Amazon, si tratta di un’opportunità imperdibile per chi cerca un tablet versatile e performante.

