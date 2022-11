Mini tablet da scrittura per il frigo a 3,50€ su Amazon: occasione UNICA

Bellissimi nel design e super utili. Questo mini tablet da scrittura è molto simile alle vecchie lavagne magnetiche, ma ti garantisce un tratto più preciso grazie allo speciale pennino sensibile alla pressione. Complice una golosa promozione Amazon, puoi prenderlo a 3,50€ circa. Tutto quello che devi fare è accaparrarti – ad appena 6,99€ – il kit che include: 2 unità e la speciale penna. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Mini tablet da scrittura a prezzo ridicolo su Amazon

L’ideale per lasciare un promemoria, per creare una veloce lista della spesa, per dare sfogo a un attacco di creatività. Perfetto per gli adulti, ma anche per i bambini. Grazie al magnete, puoi lasciarlo attaccato al frigo, ma anche prenderlo e divertiti a usarlo ovunque desideri. Quando finisci di scrivere, premi un pulsante per cancellare tutto e ricominciare.

A questo prezzo, questo mini tablet da scrittura è praticamente regalato. Non perdere l’occasione di fare un affare su Amazon, accaparrati il kit composto da 2 mini tablet da scrittura più pennino specifico a 6,99€. Completa al volo l’ordine, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

