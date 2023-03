Mini stampate fotografica istantanea: acquistala subito, prezzo TOP

Vorresti stampare, in ogni momento e ovunque tu ti trovi, le foto che hai scattato durante la tua ultima vacanza con la famiglia? Hai centinaia di foto sul tuo smartphone e dimentichi di averle? Allora approfitta subito di questa offerta Amazon e acquista la fantastica mini stampate fotografica istantanea con sconto del 6% a soli € 25,49.

Questa piccola stampante istantanea, che potrai facilmente connettere al tuo telefono cellulare tramite Bluetooth, è provvista di una tecnologia di stampa termica. Dunque, non sarà necessario utilizzare inchiostro, ciò significa che avrai un grosso risparmio, tutto sarà più pratico e più ecologico.

Nel caso in cui, dopo un lungo utilizzo, le stampe delle tue foto non dovessero essere abbastanza nitide, ti basterà pulire con una piccola quantità di alcool la barra laser della mini stampante. Per effettuare la connessione Bluetooth, ti basterà scaricare l’apposita applicazione “Tiny Print” e seguire semplicemente le istruzioni di connessione. Così facendo potrai iniziare a stampare le tue foto ovunque, in modo da avere i tuoi ricordi più belli sempre a portata di mano.

Utilizzando questa stampante portatile, la qualità delle foto sarà eccezionale – chiara e nitida – poiché avranno una alta risoluzione di 200 DPI. Non manca la batteria integrata agli ioni di litio ricaricabile ai polimeri ad alta densità da 1200 mAh. Dal design compatto ed elegante, questo dispositivo di stampa è talmente piccolo che potrai tranquillamente portarlo in borsa o addirittura in tasca.

Oltre a stampare le tue foto, questa mini stampante potrà esserti utile in molte altre situazioni. Infatti, potrai utilizzarla per stampare adesivi, etichette e quant’altro. Potrebbe essere sicuramente il regalo giusto, non solo per te, ma anche per amici, parenti e colleghi di lavoro. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare la mini stampate fotografica istantanea a soli € 25,49. Approfittane ora, lo sconto del 6% potrebbe terminare a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.