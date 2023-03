Mini stampante termica per smartphone: tua a soli 25,89 € su Amazon

Ami scattare foto poiché ricordano i tuoi momenti più belli passati con famigliari ed amici ma vorresti stamparle? Allora non puoi perderti assolutamente questa fantastica mini stampante termica per smartphone al prezzo scontato di soli 25,89 €. Approfittando dello sconto Amazon del 7% questo piccolissimo dispositivo potrà essere tuo al prezzo così vantaggioso.

Finalmente, grazie a questa mini stampante, potrai rivedere ogni volta che vorrai tutte le tue foto. Piccola e portatile la stampante termica è provvista da una batteria ricaricabile tramite cavo USB da 1200 mAh. Grazie al suo design super compatto, potrai portarla sempre con te, ovunque tu vorrai.

La presenza della tecnologia termica, ti permetterà di stampare in bianco e nero – non solo foto – ma anche etichette, record, pagine web, codici QR e molto altro ancora. Dall’aspetto elegante e semplice questo dispositivo ha un peso di soli 160 grammi e dimensioni di 3,14 x 3,14 x 1,37 pollici. Talmente piccola che potrai tenere questa stampante per smartphone anche nel taschino della camicia. Ti permetterà di risparmiare tempo e denaro.

Compatibile sia con telefono cellulare che con tablet, potrai collegarla in maniera facile e veloce a diversi smartphone tramite Bluetooth in pochi secondi. Ti basterà scaricare l’app sul tuo dispositivo mobile e potrai stampare tutte le foto che vorrai, dove e quando vorrai. Non è necessario l’utilizzo di inchiostro o di cavi. Compreso nel prezzo imperdibile, insieme alla mini stampante avrai anche 7 rotoli di carta per stampante (4 rotoli di carta termica + 3 rotoli di carta colorata), un set di penne colorate fantasia e il cavo di ricarica USB.

Dunque, acquistando questo prodotto, non dovrai spendere altri soldi per acquistare altri accessori. Un piccolo dispositivo che potrebbe diventare il regalo giusto anche per la tua migliore amica o un tuo familiare. Quindi corri su Amazon e acquista questa mini stampante mini stampante termica per smartphone a soli 25,89 €. Approfitta subito dello sconto del 7%.

