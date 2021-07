La mini stampante A4 HP Tango X è in promozione su Amazon a soli €139,99. Grazie alle sue dimensioni estremamente ridotte ti consente di tenerla sulla scrivania senza mai preoccuparti del suo ingombro. Il prezzo, inoltre, è un vero e proprio affare perché grazie un ribasso del 36% ti permette di risparmiare €79,01.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Addio ai prodotti ingombranti, benvenuta Mini Stampante A4

Dover stampare documenti è un'esigenza molto diffusa. Se anche tu ogni volta devi cambiare stanza per trovare la stampante o devi tirarla fuori da un armadio, ti trovi nel posto giusto. La mini stampante A4 HP Tango X è perfetta per le tue esigenze.

Piccolo ma capace di stampare sia in formato A4 che fotografie, questo dispositivo arriva corredato di una cover protettiva che una volta chiusa vanta delle dimensioni irrisorie ossia meno di 40 cm di lunghezza. Grazie alle tecnologie implementate al suo interno, però, riesce a fornire tutto ciò di cui si ha bisogno. Infatti può stampare, scansionare, creare copie in modo Smart ricevendo i file direttamente dallo smartphone.

Per quanto riguarda la tipologia di stampa, questa può avvenire sia in bianco e nero che a colori i quali vengono restituiti in modo brillante. Spetta a te scegliere cosa preferisci.

Altro particolare che non devi sottovalutare è il fatto che con l'acquisto vengono regalati anche due mesi di prova inclusi del servizio HP instant ink ossia l'abbonamento dedicato alla fornitura d'inchiostro con consegna direttamente a casa.

Puoi acquistare la mini stampante A4 HP Tango X su Amazon soli €139,99. Se la ordini oggi la puoi ricevere in appena 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. Se invece sei un cliente standard, le spedizioni sono gratuite ma operate in qualche giorno in più. In conclusione, al momento del check-out decidi se pagare in unica soluzione o acquistare il prodotto accedendo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis.

