Mini Speaker Bluetooth in offerta su Amazon, sconto del 36%

Non riesci a fare a meno della musica e cerchi un dispositivo che possa seguirti in ogni angolo della tua casa ma il volume del tuo smartphone non ti basta? Su Amazon, ancora per poco tempo, è disponibile quello che fa per te. Al prezzo scontato di 15,99 euro anziché 24,99 euro, potrai portarti a casa un fantastico Mini Speaker Bluetooth.

Super compatto, leggero e maneggevole, il Mini Speaker con una potenza di 3W potrà garantirti fino a 5 ore di musica consecutiva. Provvisto di un altoparlante inserito nella parte superiore del dispositivo, il suono viene diffuso in maniera ottimale e uniforme – a 360° – in tutta la stanza. Inoltre, mentre vengono riprodotti i tuoi brani preferiti, il piccolo dispositivo si illumina donando alla tua stanza un atmosfera divertente e coinvolgente.

Il dispositivo che Amazon oggi ti propone con uno sconto del 36%, non prevede l’utilizzo di quei fastidiosissimi fili che spesso ti intralciano il passaggio. Situazione molto scomoda soprattutto durante le tue festicciole con gli amici o dove comunque sono presenti più persone. Utilizzando il Bluetooth, potrai connettere il Mini Speaker al tuo PC o allo smartphone, con un raggio di connessione sino a 10 metri.

Oppure, se eventualmente hai necessità di connetterti ad un dispositivo che non possiede il Bluetooth, puoi farlo attraverso un semplice ingresso jack da 3,5 mm. Inoltre, il Mini Speaker ti permette – attraverso un microfono integrato – di chiacchierare, eventualmente, in una chiamata che proviene dal smartphone. Grazie alla atteria da 3000 mAh, potrai sentire le tue playlist preferite per ben 5 ore consecutive.

Dunque, un prodotto fantastico ad un prezzo super conveniente. Ancora per poco tempo infatti, Amazon ti propone il Mini Speaker Bluetooth con uno sconto del 36%. Motivo per il quale potrai acquistare il dispositivo al prezzo di circa 16 euro anziché 25 euro. Ovviamente, l’offerta potrebbe terminare a breve. Corri su Amazon e concludi l’ordine che ti permetterà di portare a casa il Mini Speaker.

