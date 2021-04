Siete alla ricerca di una buona soundbar per la vostra postazione da gaming o per il vostro salotto, ma non volete spendere grosse cifre? Su Amazon è presente l’offerta a tempo che fa per voi e che riguarda la mini soundbar della Sakobs che attualmente è in vendita a soli 36,54 euro.

Mini soundbar Sakobs: caratteristiche principali

Questo elegante altoparlante Bluetooth vi offre il miglior intrattenimento da scrivania grazie a un suono stereo dinamico da 20 Watt adatto a giochi, film, video e musica. La potente batteria integrata di questo altoparlante mini permette di riprodurre i vostri contenuti preferiti fino a 16 ore consecutive.

Il collegamento con i vari dispositivi è molto semplice, vi basta usare un semplice cavo AUX o una connessione Bluetooth dal vostro smartphone, da un tablet o da altri dispositivi dotati di connessione senza fili. A tal proposito è presente la funzione vivavoce per telefonate tranquille e comode senza dover tenere in mano il cellulare.

Con un design unico caratterizzato dalla parte anteriore dell’altoparlante dotata di una copertura completa di griglie in acciaio, questa ottima soundbar può essere vostra a soli 36,54 euro solo per poche ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

