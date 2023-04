Mini robot aspirapolvere potentissimo con DOPPIO SCONTO su Amazon

Da tempo vuoi acquistare una nuova aspirapolvere ma non sai quale scegliere tra i vari modelli che sono disponibili sul mercato? Approfittando subito dell’offerta di Amazon, potrai portarti a casa questo eccezionale mini robot aspirapolvere potentissimo al prezzo di soli 109,99 euro,. Ti basterà affrettarti e approfittare immediatamente del doppio sconto imperdibile del 25% + coupon 40 € per avere questo ottimo elettrodomestico al prezzo così contenuto.

Sottile, leggero e particolarmente potente, questo piccolo robot sarà in grado di soddisfare ogni tua esigenza eliminando ogni tipo di sporco, dalla polvere a capelli o peli di animale, in maniera impeccabile. Il sensore a infrarossi anticollisione integrato 6D aggiornato sarà in grado di indicare al robot aspirapolvere di capire situazione circostante a 360 gradi.

Inoltre, la tecnologia che ne riduce le dimensioni e il tasso di guasto del robot, permette a questo dispositivo di evitare di rimanere bloccato o incastrato e cada da un’altezza. Con un diametro di 28 cm e un’altezza di 7.6 cm questo piccolo robot aspirapolvere M210 sarà in grado di pulire tranquillamente anche sotto o intorno a mobili come letti, divani e quant’altro.

Questo fantastico robot aspirapolvere è in grado di supportare 4 modalità di pulizia tra cui Autopulizia, Pulizia spot, Pulizia a muro e Pulizia manuale. Ti sarà possibile passare liberamente da una modalità all’altra e scegliere i livelli di potenza che più desideri semplicemente utilizzando l’apposita app.

Il dispositivo M210 sarà in grado di eliminare anche le piccole macchie sul pavimento senza lasciare alcun alone. Potrà pulire i liquami mentre elimina la spazzatura e lava il pavimento. Insomma, un dispositivo fantastico che ti darà una mano nelle faccende domestico. Non ti resta che acquistare questo sensazionale mini robot aspirapolvere potentissimo al prezzo imbattibile grazie al doppio sconto che ti propone Amazon. Affrettati, l’offerta potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare e domani potrebbe essere già troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.