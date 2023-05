Mini radio portatile con cuffie a soli € 16,99: sconto TOP su Amazon

Non perdere per nessun motivo questa offerta che ti propone Amazon e acquista la mini radio portatile al prezzo folle di soli 16,99 euro prima che sia troppo tardi. Infatti, oggi e solo per poco tempo ancora, potrai acquistarla al prezzo così ridotto grazie allo sconto bomba del 23% che, purtroppo però, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Al prezzo minimo, avrai questa fantastica radiolina portatile che ti permetterà di ascoltare i tuoi canali radio preferiti ovunque tu ti trovi e in ogni momento della giornata. Questa piccola radio e pile portatile ti permetterà di sintonizzarti sulle frequenze AM: 530-1710 KHz e FM 87-108 MHz. Grazie alla presenza del chip DSP di alta qualità e del cavo degli auricolari, che funzionano come un’antenna, potrai ascoltare la radio con un segnale molto più stabile.

Inoltre, non sarà necessario che tu estragga l’antenna come nelle altre radio FM/AM tascabili. Avrai la possibilità di ascoltare partite della tua squadra del cuore, seguire le trasmissioni meteorologiche o la musica anche mentre fai la tua passeggiata quotidiana insieme al tuo amico a quattro zampe. Con dimensioni veramente molto ridotte, di soli 43,3 x 21,2 x 87,2 mm, e un peso di 40 g, questa radiolina portatile ha la stessa grandezza di due accendini Bic.

Potrai portarla in tasca senza problemi. Inoltre, è provvista anche di una clip posteriore che potrai utilizzare per agganciare la radio portatile alla tasca quando cammini, corri, vai in bici o in molte altre situazioni. Estremamente facile da usare e molto intuitiva, questo piccolo dispositivo funziona con 2 batterie AAA e può avere più di 30 ore di autonomia.

Insomma, un prodotto unico e imperdibile a questo prezzo. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa mini radio portatile a meno di 17 euro grazie allo sconto del 23%. Affrettati, questa offerta non dura per sempre e sarebbe un peccato non approfittarne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.