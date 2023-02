Mini proiettore YABER V5, oggi a soli 118,99€ su Amazon

Sei alla ricerca di un mini proiettore che possa soddisfare le tue esigenze da appassionato del cinema? Ancora per poco tempo, per tua fortuna, potrai acquistare questo incredibile mini proiettore YABER V5 della caratteristiche spettacolari al prezzo scontato del 15%. Infatti, con soli 118,99 euro potrai acquistare il prodotto che fa per te.

YABER V5 è il primo proiettore portatile sul mercato che supporta WiFi dual-band a 5GHz e 2,4GHz e WiFi 5G. Potrai finalmente guardare i tuoi film prefiriti con tutta la famiglia senza quelle fastidiose interruzioni che spesso si verificano per la mancanza di una buona connessione. Inoltre, il proiettore V5 fornisce il sistema audio SRS e la funzione Bluetooth 5.0, in questo modo potrai collegarti con cuffie Bluetooth, altoparlanti Bluetooth e Airpod senza alcun problema.

Le qualità delle immagini saranno a dir poco eccellenti grazie alla risoluzione nativa 720P, alta luminosità 7000 lumen e rapporto di contrasto 7000:1 16:9/4:3. Supporta anche Full HD 1080P. Dunque, avrai un vero e proprio mini cinema a casa tua. Estremamente elegante e dalle linee pulite, potrai tranquillamente lasciare in bella vista il tuo nuovo mini proiettore come elemento decorativo della tua stanza.

Potrai regolare le impostazioni dello schermo di proiezione in base alle tue esigenze e ridurlo sino al 75%, senza dover spostare il proiettore. Supporta dimensioni di proiezione da 45″ a 250″ con una distanza di proiezione di 1,15-5 m. Il mini proiettore YABER V5 è provvisto del sistema di raffreddamento che ti garantirà la giusta dissipazione del calore e ridurrà in maniera molto evidente il rumore durante la riproduzione dei tuoi film preferiti.

Il proiettore Wi-Fi potrà essere collegato in maniera particolarmente facile a TV Box, Amazon Fire Stick TV, PC, laptop, tablet, PlayStation, Xbox e molti altri dispositivi. Un prodotto eccellente che può essere tuo a soli 119 euro ma solo se corri su Amazon e concludi il tuo ordine prima che lo sconto del 15% giunga a termine.

