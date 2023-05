Mini proiettore WiFi da 8000 lumen: PERFETTO anche nel prezzo (-66€)

Ami il cinema e vorresti creare la stessa atmosfera anche a casa tua, per poter guardare i tuoi film preferiti insieme ai tuoi amici o alla tua famiglia? In tal caso, su Amazon c’è l’offerta che ti permetterà di esaudire questo tuo desiderio. Infatti, avrai la possibilità di acquistare questo fantastico mini proiettore WiFi da 8000 lumen al prezzo folle di soli 119,99 euro.

Tuttavia, per poter avere questo eccezionale dispositivo al prezzo così contenuto, dovrai subito approfittare dello sconto del 25% e di uno sconto ulteriore di 20 euro che, purtroppo però, potrebbe terminare da un momento all’altro. Con questo mini proiettore portatile con focus Elettrico, ti basterà utilizzare il telecomando e potrai avere un’immagine chiara in soli 0,1 secondi.

Non dovrai ruotare in maniera manuale l’anello di messa a fuoco, come solitamente accade con i proiettori tradizionali presenti sul mercato. Dunque, potrai risparmiare del tempo e inoltre è anche più conveniente. Grazie al rapporto di proiezione di 1,1:1, ti basterà posizionare il piccolo proiettore ad una breve distanza di 2,5 metri per proiettare uno schermo di 100 pollici.

Per questo motivo, potrai godere di una grande schermo anche in una piccola stanza. Questo mini proiettore 1080P Full HD supportato ha una risoluzione nativa di 720P, luminosità di 8000 lumen e un rapporto di contrasto di 12000:1. Grazie a questo ottimo dispositivo potrai guardare i tuoi film e serie TV preferite con una nitidezza dell’immagine e precisione del colore impeccabili.

Non mancano 2 altoparlanti integrati ad alta potenza da 5 W, la più recente tecnologia Bluetooth 5.2 e la lampadina a basso consumo energetico che garantirà a dispositivo una durata di circa 120000 ore. Insomma, un prodotto dalla qualità ottima e dal prezzo imperdibile. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo eccezionale mini proiettore WiFi da 8000 lumen a soli 119,99 euro. Affrettati, il doppio sconto potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.