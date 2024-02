Mini proiettore portatile Wimius Q2 in offerta: prezzo in piacchiata

Il mini proiettore portatile WiMiUS Q2 offre un’esperienza cinematografica straordinaria ovunque tu vada, ed è attualmente in offerta su Amazon a soli 197€ grazie a un coupon sconto di 60€. Dotato di sistema Android integrato, questo proiettore DLP WiFi Bluetooth 1080P ti consente di accedere a numerose app online direttamente dal dispositivo, come YouTube, Netflix, Prime Video e molto altro, senza la necessità di collegare dispositivi aggiuntivi come firestick o decoder.

Questo mini proiettore è incredibilmente leggero, pesa solo 210 g, e può essere comodamente trasportato in tasca ovunque tu vada. La batteria integrata offre fino a 2 ore di autonomia senza bisogno di collegamenti, e può essere rapidamente ricaricata tramite powerbank per un uso all’aperto ancora più comodo. Inoltre, è dotato di una staffa girevole a 360° che ti consente di regolare facilmente la posizione del proiettore in qualsiasi momento.

Con una luminosità di 200 Ansi, questo mini proiettore offre colori ricchi e realistici, un’immagine chiara e delicata e nessun problema con i bordi sfocati. La macchina ottica chiusa antipolvere assicura una durata prolungata e una manutenzione ridotta.

Il WiMiUS Q2 è dotato di WiFi6 e Bluetooth 5.2, offrendo una connessione veloce e stabile per un’esperienza di streaming senza interruzioni. Non farti scappare questa offerta e acquistalo oggi ad un prezzo leggendario!

