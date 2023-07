Mini proiettore portatile per video in FHD al 40% in MENO

Proietta sulla parete di casa tua un’immagine grande quasi come quella del cinema e goditi film, serie TV, programmi sportivi, giochi e tanto altro con la tua famiglia. Per farlo non ti serve una cifra chissà quanto alta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il mini proiettore portatile Ysametp a soli 56,40 euro, invece che 94,90 euro, applicando il coupon in pagina.

Grazie a questa promozione oggi puoi beneficiare di uno sconto del 40% che ti permette di risparmiare oltre 38 euro sul totale. Soprattutto ti porti a casa un dispositivo davvero molto bello e utile.

Mini proiettore portatile spettacolare a poco

Questo piccolo proiettore è dotato di una risoluzione nativa da 1080p e supporta anche il FHD. È in grado di regalare immagini di ottima qualità perfettamente nitide e luminose. Anche allargando lo schermo al massimo potrai comunque goderti i dettagli perfetti in ogni contenuto video. È dotato di una pratica rotella sulla parte superiore che ti permette di ingrandire e rimpicciolire la proiezione da un minimo di 30 pollici a un massimo di 170 pollici.

Possiede degli altoparlanti integrati con audio stereo 3D e quindi non sarà nemmeno necessario collegare delle casse per amplificare il suono. Ha diversi ingressi come HDMI, VGA, USB, VG ed è anche compatibile con le TV stick. Puoi collegarci delle cuffie e inserire una scheda microSD. E poi da non dimenticare il design piccolo e leggero che ti permette di portarlo praticamente ovunque.

Insomma oggi fai un vero affare ma devi essere rapido. Quindi prima che il prezzo lieviti vai su Amazon e acquista il tuo mini proiettore portatile Ysametp a soli 56,40 euro, invece che 94,90 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.