Mini proiettore portatile con tecnologia Bluetooth al 50% su Amazon

Sei un’amante del cinema? Allora sono certo che non vorrai perderti questa ottima promozione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo mini proiettore portatile Bluetooth a soli 54,99 euro, invece che 109,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Questa è una super promozione da no lasciarsi scappare. In questo momento puoi beneficiare di uno sconto pazzesco del 50% e avere un notevole risparmio. Con questo fantastico proiettore dalle piccole dimensioni arai un effetto cinema ove vuoi. Potrai collegare facilmente i tuoi dispositivi anche senza fili e trasformare qualsiasi parete in uno schermo gigantesco.

Mini proiettore portatile a prezzo da urlo

Ovviamente il prezzo è molto basso ma non è l’unica cosa interessanti di questa promozione. Siamo anche di fronte a un ottimo dispositivo. Vediamo insieme le caratteristiche tecniche:

Risoluzione: supporta la risoluzione FHD e, grazie ai suoi 8000 lumen, garantisce un’immagine sempre molto luminosa e dai colori vivaci e intensi.

Dimensione dell’immagine: potrai facilmente regolare la proiezione dell’immagine da un minimo di 34 pollici a un massimo di ben 150 pollici .

dell’immagine: potrai facilmente regolare la proiezione dell’immagine da un . Connessione: puoi collegare lo smartphone, il tablet o altri dispositivi dotati di connessione Bluetooth , senza usare cavi. Oppure puoi usare le interfacce HDMI, USB e AV.

puoi collegare lo smartphone, il tablet o altri dispositivi dotati di , senza usare cavi. Oppure puoi usare le interfacce e Design: è pensato per poterlo portare in qualsiasi stanza, anche dagli amici per passare una bella serata cinema. Ecco perché ha una pratica maniglia ed è piccolo e leggero.

è pensato per poterlo portare in qualsiasi stanza, anche dagli amici per passare una bella serata cinema. Ecco perché ha una ed è e

A questo prezzo non puoi trovare di meglio ma devi essere molto rapido perché lo vorranno tutti e i coupon spariscono sempre in fretta. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo proiettore portatile Bluetooth a soli 54,99 euro, invece che 109,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.