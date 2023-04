Mini proiettore portatile: mega sconto per uno dei più venduti su Amazon

Il mini proiettore portatile AKIYO O1 è una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo affidabile a un prezzo accessibile. Questo prodotto, tra i più venduti su Amazon, offre un’esperienza di visione di alta qualità grazie alla risoluzione di 1280*720P e alla luminosità di 5000 lumen. Inoltre, il rapporto di contrasto di 3000:1 garantisce una riproduzione cinematografica più realistica. Attualmente in super sconto del 26% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo competitivo di soli 58,99 euro.

Mini proiettore portatile: difficile trovare di meglio a un prezzo così basso

Il mini proiettore portatile è estremamente compatto, con una dimensione di soli 5,4 x 2,8 x 3,4 pollici e un peso di 420 grammi. Questo lo rende facile da trasportare, ideale per le persone che amano guardare film o giocare ai videogiochi ovunque si trovino. Inoltre, il design elegante lo rende anche un’ottima scelta per un regalo.

Il mini proiettore portatile AKIYO O1 è facile da usare e compatibile con molti dispositivi. Dispone di porte di uscita HDMI, AV, USB e audio, che consentono di collegare altoparlanti esterni e diversi dispositivi come computer, Fire Stick, console di gioco e telefoni cellulari. L’uso del cavo HDMI incluso consente di collegare il telefono, ma un adattatore HDMI aggiuntivo o un dongle HDMI wireless sono necessari.

Questo mini proiettore portatile può supportare schermi di dimensioni comprese tra 32 e 180 pollici con una distanza di proiezione ottimale di 1-4 metri. Inoltre, la correzione trapezoidale di ±15° e la funzione di zoom al 25% rendono possibile la personalizzazione dell’immagine in base alle preferenze dell’utente. La presenza di doppi altoparlanti garantiscono un volume elevato per un’esperienza di ascolto coinvolgente. Infine, il sistema di raffreddamento e di riduzione del rumore migliorato, consentono di non sentire gli effetti del rumore durante la visione dei film.

In sintesi, il mini proiettore portatile AKIYO O1 è un prodotto di alta qualità, facile da usare e compatibile con una vasta gamma di dispositivi, ideale per le persone che amano guardare film o giocare ovunque si trovino. Grazie allo sconto del 26% su Amazon, questo fantastico prodotto oggi può essere tuo al prezzo di soli 58,99 euro. ma affrettati a comprarlo se sei interessato, i pezzi a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.