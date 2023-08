Mini proiettore portatile ad un PREZZO SUPERBO su Amazon: lo paghi 34€

Immaginate di avere un cinema personale ovunque vi troviate, con l’abilità di godere di film e giochi su uno schermo ampio. La proposta odierna di Amazon ti offre esattamente questa opportunità. L’APSOON Videoproiettori portatile, in offerta su Amazon, è ora disponibile a 34,18€: potrebbe essere proprio quello che stai cercando.

Con una luminosità di 3000 lumen e un contrasto di 2000:1, questo mini proiettore garantisce immagini nitide e luminose. Inoltre, offre una flessibilità impressionante, con un rapporto di proiezione che varia tra i 24 e gli 80 pollici, dipendendo dalla distanza dalla superficie di proiezione che può andare da 0,8 a 2,8 metri.

Un altro vantaggio è la sua compatibilità estesa. Può essere collegato a una varietà di dispositivi come lettori di schede SD, telecamere, PC, laptop, TV stick, XBOX, PS4 e PS5 attraverso le sue porte USB, HDMI o AV. E per coloro che vogliono godere di contenuti dai propri dispositivi mobili, c’è la possibilità di collegarlo a smartphone e tablet tramite Wi-Fi, utilizzando un ricevitore “Anycast”, sebbene questo non sia incluso nella confezione.

In termini di design, il suo stile minimalista lo rende un complemento elegante per qualsiasi ambiente. E con dimensioni di 136 x 88 x 57 mm e un peso di soli 252g, è incredibilmente portatile. Nonostante le sue dimensioni ridotte, possiede un altoparlante integrato da 2W, con l’opzione di collegarlo a altoparlanti esterni per un’esperienza audio potenziata.

Una delle sue caratteristiche più distintive è la capacità di alimentarlo tramite una power bank. Questo lo rende perfetto per proiezioni all’aperto o in qualsiasi altro luogo dove una presa elettrica potrebbe non essere facilmente accessibile. Anche grazie ad un consumo energetico basso e una lampada LED che dura circa 30.000 ore, questo mini proiettore portatile si presenta come la soluzione ideale per godere del grande cinema in mobilità. Per tutti questi motivi, ti suggeriamo di non fartelo scappare e di acquistarlo al prezzo scontato di soli 34€!

