Mini proiettore FHD con treppiede per il cinema ovunque tu voglia

Oggi ho deciso di segnalarti questa occasione che ti permette di avere un bellissimo mini proiettore FHD a un super prezzo. Dunque prima che sia tardi è sparisca l’offerta vai su Amazon e mettilo nel tuo carrello a soli 68,39 euro, invece che 99,99 euro. Per averlo a questa cifra applica il coupon in pagina.

Come puoi vedere adesso hai la possibilità di avvalerti di un ribasso del 15% più di un ulteriore sconto del 20% per un risparmio totale di oltre 31 euro. Una vera promozione d’oro. Anche perché con questo piccolo gadget geniale puoi avere l’effetto cinema ovunque tu sia.

Mini proiettore FHD che costa poco e regala emozioni

Ovviamente il prezzo è davvero basso per quello che offre. Avrai la possibilità di trasformare qualsiasi parete in uno schermo gigante. Ma non solo in casa, anche quando sei in giro. Questo grazie alle sue dimensioni esigue. Inoltre è dotato di un treppiede per poterlo posizionare facilmente in qualsiasi posto.

Ha una risoluzione HD 1080 p che ti permette di vedere immagini perfettamente nitide e dai colori vividi e intensi. E ci puoi collegare di tutto tramite una porta HDMI e una USB. Anche uno smartphone o un tablet. Inoltre puoi regolare facilmente la proiezione fino a un massimo di 200 pollici.

Fai presto perché a questa cifra andrà a ruba. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo mini proiettore FHD a soli 68,39 euro, invece che 99,99 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di applicare il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.